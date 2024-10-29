РФ направила Финляндии ноту протеста против действий с недвижимостью

Посольство России направило ноту протеста в финский МИД с требованием пересмотра решения Службы судебных приставов Финляндии об аресте объектов недвижимости РФ на территории Финляднии.

Посольство России направило ноту протеста в финский МИД с требованием пересмотра решения Службы судебных приставов Финляндии об аресте объектов недвижимости РФ на территории Финляднии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в диппредставительстве РФ.

"Посольство продолжает работу по прояснению ситуации вокруг ареста российской недвижимости в Финляндии. 29 октября от финской Службы судебных приставов получен список более чем из 40 объектов, в отношении которых службой приняты ограничительные меры. Вся упомянутая недвижимость находится в собственности Российской Федерации", - проинформировали дипломаты.

Отмечается, что посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей республики, грубо нарушающих положения международного права.

"Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение", - отметили в посольстве РФ.