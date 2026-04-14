    РФ атаковала Печенежское водохранилище в Украине

    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 14:29
    РФ атаковала Печенежское водохранилище в Украине

    Российские войска нанесли удар по Печенежскому водохранилищу в Харьковской области Украины, применив шесть управляемых авиабомб.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

    Он отметил, что Печенежское водохранилище является крупнейшим в области и имеет большое значение для Харькова и региона.

    "Полчаса назад шесть управляемых авиабомб Россия направил на Печенежскую дамбу, это Чугуевский район. Это самое большое водохранилище нашей области и оно критически важное и для города Харькова, и для всей нашей территории объект", - сказал Синегубов.

    Он добавил, что РФ также применила комбинированную атаку по Харькову дронами типа "Шахед" и "Молния", не уточнив масштабы разрушений.

    Также, по его данным, российский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Харькове, в результате чего повреждения получила одна квартира и пострадала женщина.

    Российско-украинский конфликт Харьковская область Печенежское водохранилище Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Олег Синегубов
    Rusiya təyyarələri Xarkovda regionun ən böyük su anbarını bombalayıb

