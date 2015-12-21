​Режим прекращения огня в Йемене продлен на неделю

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в Йемене будет продлено на неделю.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД страны Абдель Малек аль-Махаляфи.

"Президент Йемена (Абд Раббо Мансур Хади) поручил мне проинформировать ООН о продлении перемирия на семь дней", - заявил министр. Аль-Махаляфи, однако не уточнил, с какой даты следует отсчитывать новый срок: с текущего дня или с 22 декабря, когда заканчивается объявленный в минувший вторник первый период перемирия.

Ранее стало известно, что переговоры по Йемену, которые были приостановлены из-за возобновления боевых действий в стране, будут продолжены 14 января.

15 декабря арабская коалиция согласилась на режим перемирия в Йемене с 15 по 21 декабря, что дало бы возможность провести переговоры, необходимые для политического разрешения конфликта в Йемене. 16 декабря конфликтующие в Йемене договорились об обмене сотен пленных.