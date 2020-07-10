Режим ЧС в Италии могут продлить до конца года

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в январе в связи с распространением коронавируса для обеспечения санитарной безопасности, может быть продлен в Италии до 31 декабря.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в январе в связи с распространением коронавируса для обеспечения санитарной безопасности, может быть продлен в Италии до 31 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве.

По данным агентства, официального решения пока не принято. Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал, что режим ЧС, который истекает 31 июля, вероятно будет продлен. При этом он уточнил, что это позволит правительству оперативно принимать необходимые меры в случае возникновения отдельных критических ситуаций.