​Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки

Рейтинг президента США Дональда Трампа в свете распространения COVID-19 достиг максимального показателя с момента инаугурации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 49% респондентов. Противоположного мнения придерживаются также 49% участников исследования, 2% не дали ответа.

На вопрос о том, беспокоятся ли они из-за вируса, 94% опрошенных ответили утвердительно, 6% - отрицательно. 76% респондентов признались, что боятся заразиться. Опрос проведен среди примерно 1,1 тыс. американцев по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.