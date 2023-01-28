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Reuters: в феврале Конгресс США рассмотрит законопроект о блокировке TikTok

Reuters: в феврале Конгресс США рассмотрит законопроект о блокировке TikTok Комитет Палаты представителей по иностранным делам в США планирует в феврале 2023 года вынести на голосование в Конгрессе законопроект о блокировке TikTok на территории страны.
Другие страны
28 января 2023 г. 16:29
Reuters: в феврале Конгресс США рассмотрит законопроект о блокировке TikTok

Комитет Палаты представителей по иностранным делам в США планирует в феврале 2023 года вынести на голосование в Конгрессе законопроект о блокировке TikTok на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Автором инициативы выступил председатель комиссии, республиканец Майкл Маккол. Он намерен добиться предоставления Белому дому юридических инструментов для блокировки китайской соцсети "из соображений национальной безопасности США".

Давление на TikTok в США в 2020 году начал оказывать Дональд Трамп. Бывший президент США намеревался удалить TikTok из App Store и Google Play, а также наложить на сервис другие ограничения, но проиграл серию судебных разбирательств и не смог добиться желаемого результата.

В Reuters отметили, что комитету Палаты представителей по иностранным делам в США будет непросто добиться одобрения законопроекта о запрете. Дело в том, что за него должны будут проголосовать 60 сенаторов, то есть абсолютное большинство.

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Версия на английском языке Reuters: US Congress to consider bill to block TikTok in February

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