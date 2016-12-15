Reuters: Трамп объявил о назначении конгрессмена Зинке главой МВД

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении конгрессмена от штата Монтана Райана Зинке министром внутренних дел.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление переходной команды политика.

Кандидатура подлежит утверждению в Сенате Конгресса США.

55-летний конгрессмен - бывший военнослужащий сил спецназа ВМС США, известных как "морские котики". Он занимает пост члена нижней палаты Конгресса от Монтаны с 2015 года. До этого Зинке был членом заксобрания этого штата.