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    Reuters: Трамп объявил о назначении конгрессмена Зинке главой МВД

    Кандидатура подлежит утверждению в Сенате Конгресса США

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении конгрессмена от штата Монтана Райана Зинке министром внутренних дел.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление переходной команды политика.

    Кандидатура подлежит утверждению в Сенате Конгресса США.

    55-летний конгрессмен - бывший военнослужащий сил спецназа ВМС США, известных как "морские котики". Он занимает пост члена нижней палаты Конгресса от Монтаны с 2015 года. До этого Зинке был членом заксобрания этого штата.

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