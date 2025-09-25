Reuters: Лидеры G7 и ЕС хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

Лидеры Группы семи (G7) рассматривают возможность введения минимального уровня цен на редкоземельные металлы с целью стимулирования их производства.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, официальные лица "обсуждают возможность установления минимального уровня цен, подкрепленного государственными субсидиями, которые США недавно ввели для стимулирования внутреннего производства".

Согласно заявлению официального представителя американской администрации, США ведут переговоры с лидерами G7 и ЕС о более широких торговых мерах для предотвращения демпинга цен на редкоземельные металлы, которые включают тарифы, минимальные цены и другие шаги. Одним из ключевых в повестке дня является вопрос о том, "следует ли ужесточить регулирование иностранных инвестиций в критически важные материалы, чтобы избежать ухода компаний в Китай", проинформировал источник.