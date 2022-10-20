Reuters: лидеры ЕС вряд ли смогут договориться об ограничении цен на газ

Глава государств и правительств Евросоюза, вероятно, не смогут согласовать установку предельных цен на газ.

Глава государств и правительств Евросоюза, вероятно, не смогут согласовать установку предельных цен на газ.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, в рамках саммита ЕС, который стартует 20 октября, ожидается согласование о совместных закупках "голубого топлива" в рамках объединения.

Как отмечается, ввести потолок цен на газ Евросоюзу мешают внутренние разногласия, поскольку крупнейшие экономики блока в лице Германии и Нидерландов выступают против подобных мер.

Однако, некоторую форму ограничений поддерживают около 15 стран, в том числе Франция и Польша.

"Соглашение крайне маловероятно... Мнения, кажется, действительно расходятся", — цитирует слова высокопоставленного европейского дипломата Reuters.

При этом, как ожидается, лидеры ЕС могут прийти к соглашению не только по совместным закупкам газа, но и альтернативному ценовому ориентиру при покупке СПГ. Кроме того, главы государств и правительств должны обсудить вопросы, связанные с поддержкой своих граждан и экономик в условиях энергетического кризиса.