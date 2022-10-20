О нас

Reuters: лидеры ЕС вряд ли смогут договориться об ограничении цен на газ

Reuters: лидеры ЕС вряд ли смогут договориться об ограничении цен на газ Глава государств и правительств Евросоюза, вероятно, не смогут согласовать установку предельных цен на газ.
Другие страны
20 октября 2022 г. 05:09
Reuters: лидеры ЕС вряд ли смогут договориться об ограничении цен на газ

Глава государств и правительств Евросоюза, вероятно, не смогут согласовать установку предельных цен на газ.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, в рамках саммита ЕС, который стартует 20 октября, ожидается согласование о совместных закупках "голубого топлива" в рамках объединения.

Как отмечается, ввести потолок цен на газ Евросоюзу мешают внутренние разногласия, поскольку крупнейшие экономики блока в лице Германии и Нидерландов выступают против подобных мер.

Однако, некоторую форму ограничений поддерживают около 15 стран, в том числе Франция и Польша.

"Соглашение крайне маловероятно... Мнения, кажется, действительно расходятся", — цитирует слова высокопоставленного европейского дипломата Reuters.

При этом, как ожидается, лидеры ЕС могут прийти к соглашению не только по совместным закупкам газа, но и альтернативному ценовому ориентиру при покупке СПГ. Кроме того, главы государств и правительств должны обсудить вопросы, связанные с поддержкой своих граждан и экономик в условиях энергетического кризиса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Reuters: Aİ liderləri çətin ki, qaz qiymətlərinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı razılığa gəlsinlər

Самое важное

Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
20 октября 2022 г. 01:32
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
19 октября 2022 г. 23:42
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
19 октября 2022 г. 22:42
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
19 октября 2022 г. 22:35
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район
19 октября 2022 г. 17:01
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
19 октября 2022 г. 15:03
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
19 октября 2022 г. 10:43
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi