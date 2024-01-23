Reuters: ЕС не сможет конфисковать замороженные активы Банка России

Европейскому союзу, скорее всего, придется отказаться от планов конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на намерение Группы семи обсудить законность подобного шага в феврале.

Европейскому союзу, скорее всего, придется отказаться от планов конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на намерение Группы семи обсудить законность подобного шага в феврале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Reuters.

"Конфискации капитала российских активов не произойдет. Согласия между государствами ЕС нет", - сообщило агентству неназванное высокопоставленное официальное лицо ЕС.

Reuters отмечает, что европейских чиновников беспокоит не только юридический аспект подобного шага, но и то, какие последствия это могло бы иметь для единой европейской валюты. Они не исключают, что инвесторы могли бы в таком случае выйти из европейских активов из-за опасений, что их средства в определенный момент также могут быть конфискованы.

"ЕС не сможет оказать финансовую помощь международной площадке Euroclear, - сообщил агентству другой источник. - Euroclear управляет триллионами, и его банкротство превысило бы бюджет ЕС. Мы должны соизмерять риск и прибыль".

Вместо этого, говорится в статье, Брюссель, вероятнее всего, согласится с предложением Еврокомиссии пустить на помощь Украине прибыль, которую приносят замороженные российские активы.

Ранее издание La Libre сообщало со ссылкой на министра обороны Бельгии Людивина Дедондера, что страна в этом году направит на помощь Украине 611 миллионов евро, полученных от замороженных российских активов.