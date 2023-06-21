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Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.
Другие страны
21 июня 2023 г. 05:16
Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, американский лидер выступил с подобным замечанием на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Байден также сказал, что Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве китайского аэростата и о том, что он отклонился от курса.

Ранее Байден уже высказывал подобные предположения. 17 июня президент сообщил журналистам из пресс-пула Белого дома, что руководство КНР, по его мнению, не знало, где "аэростат находился, что в нем было и что происходило". Тогда же он выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.

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Версия на азербайджанском языке Reuters: Bayden Si Cinpini diktator adlandırıb

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