Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, американский лидер выступил с подобным замечанием на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Байден также сказал, что Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве китайского аэростата и о том, что он отклонился от курса.

Ранее Байден уже высказывал подобные предположения. 17 июня президент сообщил журналистам из пресс-пула Белого дома, что руководство КНР, по его мнению, не знало, где "аэростат находился, что в нем было и что происходило". Тогда же он выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.