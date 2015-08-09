Республиканец Трамп со скандалом расстался со своим советником

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп, объявивший в июне о намерении баллотироваться на пост президента страны, заявил, что уволил своего политического советника Роджера Стоуна. Впрочем, Стоун настаивает, что сам подал в отставку, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Мистер Трамп уволил Роджера Стоуна вчера вечером. У нас невероятно успешная кампания, и Роджер хотел использовать кампанию, чтобы привлечь к себе внимание. Про него в последнее время появилось несколько статей, а мистер Трамп хочет, что бы кампания уделяла внимание тому, как снова сделать Америку великой", - заявил представитель избирательного штаба Си-эн-эн.

В то же время сам Роджер Стоун, многолетний советник Трампа по политическим вопросам, опроверг эти утверждения.

"Извините, Дональд Трамп не увольнял меня - я уволил Трампа", - написал Стоун в "Твиттере", объяснив, что уволился из-за скандалов с участием Трампа, которые уводят внимание от ключевых задач кампании.

Согласно результатам соцопросов, Трамп уверенно лидирует среди претендентов от Республиканской партии.