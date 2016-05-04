​Республиканец Тед Круз вышел из борьбы за пост президента США

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сенатор Тед Круз, единственный реальный соперник Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, объявил в среду, что выходит из борьбы за пост президента США.

Как передает Report, таким образом, официальным кандидатом республиканцев становится миллиардер Дональд Трамп.

"Я с самого начала говорил, что пойду до самого конца, если только будет путь к победе. Сегодня я с сожалением говорю, что, похоже, этот путь закрыт", — сказал Круз.

"Избиратели избрали другой путь", — добавил он.

"С тяжелым сердцем, но с безграничным оптимизмом относительно долговременного будущего нашей страны мы прекращаем нашу кампанию", — заключил Круз.

Проиграв Дональду Трампу праймериз в Индиане, Круз почти потерял шансы на то, чтобы выдвинуться в президенты от Республиканской партии. У Трампа более 1000 голосов партийных делегатов против менее чем 600 у Круза.