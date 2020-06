Религиозный фанатик напал на троих полицейских в США - ВИДЕО

Американец напал на троих полицейских, когда они совершали патрулирование с целью предотвратить преступления во время протестов.

Как передает Report со ссылкой на New York Post, религиозный фанатик по имени Дзенан Камович сперва атаковал с ножом одного из полицейских, а потом из его пистолета открыл стрельбу по двум другим сотрудникам органов. Во время нападения он три раза выкрикнул "Аллаху акбар". В полиции считают, что это было спланированное преступление, и рассматривают версию о связи Камовича с террористическими группировками.

Преступник был нейтрализован подоспевшим на место подкреплением. В данный момент все полицейские проходят лечение, их жизни ничего не угрожает.

Earlier this week, 1 of our officers was stabbed in the neck without warning while protecting NYers. This was not a chance encounter—it was a planned assassination attempt on an NYPD police officer.



It's only by sheer luck that this didn't have a drastically different outcome. pic.twitter.com/BG4YO849H4