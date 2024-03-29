Реконструкция аэропорта Каунаса позволит принимать самые большие военные самолеты

Каунасский международный аэропорт после реконструкции сможет принимать самые большие военные самолеты.

Каунасский международный аэропорт после реконструкции сможет принимать самые большие военные самолеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия "Аэропорты Литвы" Симнонас Барткус.

"Реконструкция аэропорта Каунаса в рамках программы НАТО по развитию военной мобильности сделает его отвечающим всем требованиям военной авиации. В Каунасе смогут приземляться самые большие военные самолеты", - сказал он.

Стоимость предстоящих работ оценивается в 17 млн евро. Половина суммы выделяется Еврокомиссией из фондов военной мобильности. Планом предусмотрено, что работы будут завершены весной 2025 года.

В Литве работают три международных аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. При необходимости они принимают и военные самолеты - как правило, военно-транспортные. В распоряжении военных находится авиабаза Зокняй, расположенная в городе Шяуляй. На ней базируются истребители стран НАТО, которые в рамках ротации патрулируют небо стран Балтии, не располагающих для этого необходимой авиацией.