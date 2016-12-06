Речь Обамы во вторник станет его последним выступлением

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Речь президента США Барака Обамы во вторник во Флориде станет его последним крупным выступлением на тему безопасности страны на посту главы государства.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

"Это его последняя крупная речь, посвященная национальной безопасности", - сказал Родс в ходе телефонного брифинга.

По словам Родса, Обама обрисует состояние борьбы с терроризмом, в частности, с группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Напомним, Обама уйдет в отставку 20 января, президентом станет избранный в ноябре Дональд Трамп.