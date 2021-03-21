Разгон протестов в Мьянме: число жертв увеличилось до 247

В Мьянме в ходе разгона акций протеста против военного переворота и задержания членов легитимного правительства за последние сутки погибли 23 человека

В Мьянме в ходе разгона акций протеста против военного переворота и задержания членов легитимного правительства за последние сутки погибли 23 человека.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (AAPP).

Так, в ряде крупных городов, в частности в Янгоне, Аунбане, Такете, Баго и Пакхоуку продолжились акции протеста. Силы безопасности страны применили боевые пули для разгона протестующих. В результате 23 человека погибли, множество получили ранения.

Тем самым общее число погибших в акциях протеста со дня военного переворота достигло 247, были задержаны 2 345 человек, из них 1 994 все еще находятся под стражей.

Согласно распространенным в социальных сетях кадрам, военные вламываются в дома демонстрантов и грабят их.

Один из активистов рассказал агентству "Анадолу", что военная хунта все чаще ограничивает доступ к интернету в Янгоне. В этой связи возникают трудности в распространении посредством социальных сетей видеокадров о насилии сил безопасности.

Напомним, что в Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц.

В настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна.