​Разбор завалов на месте рухнувшего здания в Найроби завершен, погибли 49 человек

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Операция по разбору завалов рухнувшего 29 апреля в столице Кении здания завершилась. Как передает Report, об этом сообшило агентство AFP.

В списках погибших числятся 49 человек. "Мы завершили финальную часть операции по поиску и спасению выживших в результате обрушения здания в Найроби, которое унесло жизни 49 человек, - рассказал агентству глава национального отдела по борьбе со стихийными бедствиями Кении Пиус Масаи. - В общей сложности удалось спасти 140 человек, 47 до сих пор числятся пропавшими без вести".

Шестиэтажное здание обрушилось 29 апреля после наводнений, вызванных проливными дождями. Из-за узких улиц в районе Хурума, который расположен на окраине кенийской столицы, спецтехнике экстренных служб было крайне сложно добраться до места ЧП.