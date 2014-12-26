​Второй раунд примирительного диалога по Ливии пройдет 5 января

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Второй раунд примирительных консультаций под эгидой Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) планируется провести 5 января за рубежом. Такие данные передает в пятницу новостной портал "Эфригейтньюс" (Afrigatenews).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, к соответствующему соглашению пришли глава МООНПЛ Бернардино Леон и представители признанных мировым сообществом Палаты представителей (ПП - постоянного парламента) и правительства Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке на востоке страны. Местом проведения переговоров враждующих сторон может стать Алжир, Мальта, Швейцария или Тунис.