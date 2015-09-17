Рауль Кастро впервые посетит США как глава Кубы и выступит в ООН

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Глава Госсовета Кубы Рауль Кастро впервые посетит США в качестве главы государства и выступит со своей первой речью на Генеральной ассамблее ООН 28 сентября, сообщил в среду министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

По словам Родригеса, 25 сентября он также будет присутствовать на сессии Генассамблеи, где должен выступить папа римский Франциск. Кроме того, программа поездки Кастро включает в себя ряд двусторонних встреч, в том числе с представителями администрации США и кубинской эмиграции, отмечает канал Telesur.

Глава МИД Кубы отметил также, что Кастро будет присутствовать на ряде мероприятий вместе с президентом США Бараком Обамой.

"Очевидно, что они окажутся вместе на нескольких мероприятиях, как следует из опубликованной программы, предполагаю, что будут и какие-то действия между ними, но могу сказать, что их встреча не зафиксирована (в программе)", — приводит венесуэльский портал El Universal слова Родригеса.

В декабре прошлого года США и Куба объявили о курсе на нормализацию отношений после перерыва, продолжавшегося более 50 лет. Двадцатого июля были открыты посольства обеих стран в Гаване и Вашингтоне, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".