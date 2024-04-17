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Расходы на оборону Канады в ближайшие 20 лет составят $53 млрд

Расходы на оборону Канады в ближайшие 20 лет составят $53 млрд Расходы на оборону Канады в ближайшие 20 лет составят 73 млрд канадских долларов ($53 млрд), а в ближайшие пять лет Минобороны страны получит 8,1 млрд канадских долларов ($5,88 млрд).
Другие страны
17 апреля 2024 г. 02:51
Расходы на оборону Канады в ближайшие 20 лет составят $53 млрд

Расходы на оборону Канады в ближайшие 20 лет составят 73 млрд канадских долларов ($53 млрд), а в ближайшие пять лет Минобороны страны получит 8,1 млрд канадских долларов ($5,88 млрд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте федерального бюджета на текущий финансовый год (начался 1 апреля), который был опубликован Минфином страны.

"Бюджет на 2024 год предлагает фундаментальные инвестиции в Министерство национальной обороны Канады в размере 8,1 млрд долларов в течение пяти лет начиная с 2024-2025 года и 73 млрд долларов - в течение 20 лет", - сказано в документе.

В частности, 1,8 млрд канадских долларов ($1,31 млрд) в ближайшие пять лет власти Канады намерены потратить на формирование стратегического резерва боеприпасов, 1,9 млрд канадских долларов ($1,38 млрд) за этот же срок будут выделены на поддержание в боевом состоянии фрегатов класса "Галифакс" канадских ВМС, почти 550 млн канадских долларов ($400 млн) в течение ближайших четырех лет будут потрачены на замену спутникового оборудования, закупку новых вертолетов и ракет дальнего действия.

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Версия на азербайджанском языке Kanadanın müdafiə xərcləri növbəti 20 ildə 53 milyard dollar olacaq

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