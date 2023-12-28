Ракета-рекордсмен SpaceX разрушилась после возвращения на Землю

Американская компания SpaceX потеряла первую ступень многоразовой ракеты Falcon 9 с серийным номером B1058. Аппарат выполнил рекордные 19 пусков и возвращений на Землю, однако оказался почти полностью разрушен в результате падения при транспортировке.

Американская компания SpaceX потеряла первую ступень многоразовой ракеты Falcon 9 с серийным номером B1058. Аппарат выполнил рекордные 19 пусков и возвращений на Землю, однако оказался почти полностью разрушен в результате падения при транспортировке.

Как передает Report, информация об инциденте появилась в официальном аккаунте SpaceX в социальной сети X (ранее - Twitter).

Происшествие случилось 25 декабря. Двумя днями ранее ступень B1058 благополучно приземлилась на автономную плавучую платформу SpaceX Just Read the Instructions у берегов Флориды после запуска 23 спутников Starlink. Однако по пути к берегу роботизированное судно попало в небольшой шторм, в результате чего Falcon 9 рухнула на площадку и получила значительные повреждения.

Вице-президент SpaceX по программе Falcon Джон Эдвардс опубликовал в X пост с обещанием восстановить уцелевшие при аварии ракетные двигатели Merlin. По его словам, компания не позволит аппарату пропасть зря.

В SpaceX отметили, что за 3,5 года B1058 вывела на орбиту двух астронавтов и более 860 спутников общим весом около 260 тонн.