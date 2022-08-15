В Украине планируется законодательно закрепить понятие "мобинг"

Верховная Рада планирует законодательно закрепить понятие "мобинг" и урегулировать противодействие этому явлению.

Верховная Рада планирует законодательно закрепить понятие "мобинг" и урегулировать противодействие этому явлению.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина , об этом сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Принятие соответствующего законопроекта №5748 за основу поддержали 296 народных депутатов на пленарном заседании в понедельник. Законопроект предлагает дополнить Кодекс законов о труде Украины новыми положениями и определить "мобинг" как деяния работодателя или отдельных работников трудового коллектива, которые направлены на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной (деловой) репутации в форме психологического и/или экономического давления, в частности с применением средств электронных коммуникаций, создания в отношении него напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы, в том числе, что заставляет личность недооценивать собственную профессиональную пригодность.

Согласно законопроекту, работодатель обязан, в частности, разработать процедуру оказания психологической помощи и поддержки пострадавшим от мобинга сотрудникам.