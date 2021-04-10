Пять землетрясений произошли за день на юго-западе Японии

Угроза цунами ни при одном из них не объявлялась

Пять землетрясений, магнитуда каждого превышала 4, произошли в течение субботы к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами ни при одном из них не объявлялась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара, которые административно относятся к префектуре Кагосима. Самые сильные из них были магнитудой 5 и 5,2. Всего за сутки в этом районе, по данным сейсмологов, произошло 32 землетрясения магнитудой выше 1.

Очаг во всех случаях залегал на глубине порядка 20 км под океанским дном. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности и предупреждает, что она может продлиться несколько дней.