Пять генералов решили уволиться из командования в Польше

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Пять генералов и несколько полковников приняли решение уволиться из Генерального командования Вооруженных сил Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное радио RMF FM.

Как отмечается, заявившие о своем увольнении генералы и полковники - почти четверть состава командования. Официальные причины отставки не сообщаются.

По данным радиостанции, это решение было принято из-за заявлений министра обороны страны Антония Мачеревича. В частности, он предупредил, что у военных, вступивших в ряды польской армии до 1989 года и получавших образование в Советском Союзе, не будет шансов на развитие карьеры. Среди других причин могут быть также новые условия увольнения.

Генеральное командование Вооруженных сил Польши - ключевой институт в польской армии, принимающий важнейшие решения о действиях всех родов войск.