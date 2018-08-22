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    Пять человек пострадали в результате аварии в Испании с участием пассажирского поезда - ВИДЕО

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В испанской провинции Малага пять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика.

    Как передает Report, об этом сообщает La Vanguardia.

    Отмечается, что в ходе происшествия поезду удалось не сойти с рельсов.

    По информации издания, в поезде пострадали три человека, ещё двое — в грузовике.

    В настоящий момент железнодорожные власти изучают, как переместить состав до ближайшей станции, так как поезд получил повреждения.

    Причины инцидента пока не приводятся.

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