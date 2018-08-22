Пять человек пострадали в результате аварии в Испании с участием пассажирского поезда - ВИДЕО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В испанской провинции Малага пять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика.

Как передает Report, об этом сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что в ходе происшествия поезду удалось не сойти с рельсов.

По информации издания, в поезде пострадали три человека, ещё двое — в грузовике.

В настоящий момент железнодорожные власти изучают, как переместить состав до ближайшей станции, так как поезд получил повреждения.

Причины инцидента пока не приводятся.