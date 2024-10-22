Пять человек погибли в результате стрельбы в пригороде Сиэтла

По меньшей мере пять человек погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в пригороде Сиэтла (штат Вашингтон).

По меньшей мере пять человек погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в пригороде Сиэтла (штат Вашингтон).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, инцидент произошел в понедельник утром. Полиция прибыла к дому после сообщения соседей о звуках стрельбы. Войдя в дом, они обнаружили тела пяти человек: двух взрослых и трех подростков. Еще один молодой человек, пострадавший при стрельбе, был доставлен в больницу.

Полицейские задержали подозреваемого. По данным агентства Reuters, им оказался 15-летний подросток. Личность преступника не раскрывается, однако отмечается, что погибшие и нападавший были родственниками.

Полиция продолжает вести расследование, мотивы преступника неизвестны.