Пять человек погибли при крушении вертолета в США

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Пять человек погибли при крушении вертолета в штате Нью-Мексико, в США. В числе погибших оказался представитель оппозиции в Зимбабве Рой Беннетт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Согласно информации, авиакатастрофа произошла в горной местности еще в среду вечером, однако вертолет был обнаружен на следующий день. На борту вертолета находилось шесть человек, пятеро из которых погибли, еще один получил ранения.