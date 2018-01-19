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    Пять человек погибли при крушении вертолета в США

    Авиакатастрофа произошла в горной местности еще в среду вечером

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Пять человек погибли при крушении вертолета в штате Нью-Мексико, в США. В числе погибших оказался представитель оппозиции в Зимбабве Рой Беннетт.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    Согласно информации, авиакатастрофа произошла в горной местности еще в среду вечером, однако вертолет был обнаружен на следующий день. На борту вертолета находилось шесть человек, пятеро из которых погибли, еще один получил ранения.

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