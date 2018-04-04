Путин заявил о сохраняющейся опасности от ИГ

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на военное поражение, группировка "Исламское государство" еще способна на вылазки в разных регионах мира, и чтобы противостоять ей, нужно подумать о новых формах международного взаимодействия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал сегодня секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры", — говорится в приветствии.