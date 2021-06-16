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Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Байденом

Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Байденом Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Другие страны
16 июня 2021 г. 12:27
Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Байденом
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Байден прибыл в Женеву на встречу с В. Путиным накануне, 15 июня.

Журналисты Кремля и Белого дома уже приехали на виллу Ла Гранж, где через несколько часов начнется встреча лидеров России и США.

Российско-американский саммит пройдет сегодня в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера. Переговоры президентов США и России рассчитаны почти на пять часов, после встречи политики проведут отдельные пресс-конференции.

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Версия на английском языке Putin leaves for Switzerland for summit with Biden

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