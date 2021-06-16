Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Байденом

Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Байден прибыл в Женеву на встречу с В. Путиным накануне, 15 июня.

Журналисты Кремля и Белого дома уже приехали на виллу Ла Гранж, где через несколько часов начнется встреча лидеров России и США.

Российско-американский саммит пройдет сегодня в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера. Переговоры президентов США и России рассчитаны почти на пять часов, после встречи политики проведут отдельные пресс-конференции.