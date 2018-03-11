Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.
Как передает Report, об этом сообщаетТАСС.
"Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.
Вопрос был задан главе государства в рамках интервью для телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.
News DepartmentАвтор новости
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