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    Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах

    © Foto: TASS

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

    Как передает Report, об этом сообщаетТАСС.

    "Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.

    Вопрос был задан главе государства в рамках интервью для телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.

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