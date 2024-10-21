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Путин в рамках БРИКС встретится с лидерами ряда государств и генсеком ООН

Путин в рамках БРИКС встретится с лидерами ряда государств и генсеком ООН Президент России Владимир Путин намерен на полях саммита БРИКС в Казани провести встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Палестины Махмудом Аббасом и ген
Другие страны
21 октября 2024 г. 20:29
Путин в рамках БРИКС встретится с лидерами ряда государств и генсеком ООН

Президент России Владимир Путин намерен на полях саммита БРИКС в Казани провести встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Палестины Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что цикл бесед откроется 22 октября встречей с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, после этого состоится встреча с Моди, затем - с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Кроме того, планируются переговоры с Си Цзиньпином, а также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Во второй день тоже несколько рабочих встреч. После заседания узкого и расширенного формата пройдет беседа нашего президента с президентом Республики Иран Масудом Пезешкианом, запланирована беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, затем президент встретится с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али", - сказал Ушаков.

В третий день саммита Путин планирует встретиться с Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани и президентом Боливии Луисом Арсе. Затем будет встреча с Гутерришем и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Ушаков добавил, что Путин сам изъявил желание встретиться "буквально со всеми лидерами государств", которые приедут на саммит БРИКС в Казань.

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