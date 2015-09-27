Путин: Турция и США знают о создании структуры по борьбе с ИГ

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин заявил, что он лично сообщил главам Турции, Иордании и Саудовской Аравии о создании координационной структуры для борьбы с "Исламским государством", США тоже проинформированы об этом, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В этой связи мы предлагаем сотрудничество и странам региона, мы пытаемся создать некую координационную структуру. Я лично проинформировал об этом президента Турции, короля Иордании, Саудовскую Аравию. Мы проинформировали об этом и Соединенные Штаты Америки, и господин Керри, о котором Вы упомянули, имел обстоятельную беседу на этот счет с нашим министром иностранных дел господином Лавровым, ну и военные наши в контакте между собой обсуждают эту тему", — сказал президент Путин в интервью американскому журналисту Чарли Роузу в преддверии своего участия в юбилейной 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы будем рады, если мы найдем общую платформу для совместных действий против террористов", — отметил президент РФ.

В субботу военно-дипломатический источник сообщил, что Россия, Сирия Иран и Ирак создали в Багдаде информационный центр для координации борьбы с "Исламским государством". Он пояснил, что основной функцией центра станет сбор, обработка, обобщение и анализ текущей информации об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с ИГИЛ, распределение ее по предназначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.