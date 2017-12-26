Путин: Страны СНГ будут укреплять стабильность и безопасность, развивать интеграцию

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидерами стран СНГ заверил, что страны будут и дальше работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности государств.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Убежден, что дальнейшее углубление взаимодействия в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Вместе будем работать над решением перед нами задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности наших государств", - заверил российский лидер на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Путин отметил значительный рост товарооборота между странами. "По данным на десять месяцев он увеличился почти на четверть", - сказал он.

По словам главы российского государства, за год работы значительные усилия были направлены на развитие интеграции между станами, устранение барьеров передвижения услуг, а также борьбу с терроризмом. "Страны содружества наращивают взаимодействие в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком", - отметил он.