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Путин: РФ и КНР достигли товарооборота в 200 млрд долларов

Путин: РФ и КНР достигли товарооборота в 200 млрд долларов Москва и Пекин достигли объема товарооборота в 200 млрд долларов и по итогам календарного года преодолеют этот показатель.
Другие страны
18 октября 2023 г. 09:26
Путин: РФ и КНР достигли товарооборота в 200 млрд долларов

Москва и Пекин достигли объема товарооборота в 200 млрд долларов и по итогам календарного года преодолеют этот показатель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на российско-китайских переговорах.

"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд [долларов] товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, - 200 млрд [долларов] уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", - сказал он.

Он также отметил, что в нынешних непростых условиях "особенно востребована тесная внешнеполитическая координация", и именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай. "И сегодня мы это все обсудим. Все, в том числе двусторонние наши отношения", - сказал Путин. Он поздравил "всех китайских друзей" с 74-й годовщиной образования КНР. "Следующий год будет юбилейным как для вашей страны, так для дипломатических отношений между нашими странами", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического Шелкового пути, выдвинутая 10 лет назад, получила "очень хорошее развитие".

"У Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас, за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество", - сказал Путин, обращаясь перед началом переговоров к председателю КНР Си Цзиньпину.

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Версия на английском языке Putin: Russia, China reached trade turnover of $200B

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