Путин рассказал об условии для похода в ресторан с Эрдоганом

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнут поставлять российское мясо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Эрдоган отметил, что отношения России и Турции развиваются положительно во всех направлениях. Однако сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц, подчеркнул турецкий лидер.

В свою очередь Путин напомнил ему о приглашении в ресторан. "Вы меня в ресторан обещали пригласить", — сказал он.

В ответ Эрдоган вновь пригласил российского президента в ресторан.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", — с юмором ответил Путин.

"Я с большим удовольствием, буду ждать вас", — отреагировал Эрдоган.