​Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в "нормандском формате", которая запланирована на 9 декабря в Париже.

В Кремле рассказали, что главы государств затронули в беседе ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые нарушили российскую госграницу в ноябре 2018 года.

В свою очередь, в офисе Зеленского отметили, что украинский лидер заявил о необходимости вернуть вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву кораблей.

Кроме того, Путин обсудил с Зеленским газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.