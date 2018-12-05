Путин прокомментировал условия США по ДРСМД

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Россия выступает против разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако будет вынуждена отреагировать на выход из него США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя выдвижение условий со стороны США, озвученные госсекретарем Майком Помпео, в контексте выхода из Договора.

По его словам, американский конгресс выделил деньги на создание соответствующих ракет еще до объявления своего решения по ДРСМД.

"То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это, но в бюджете Пентагона стоит уже разработка этих ракет, но только после этого публично объявили о том, что они выходят", - заявил В.Путин.

Российский президент пообещал отреагировать в случае разрушения договора.

"Многие другие страны - их там уже с десяток, наверное - такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", - добавил он.