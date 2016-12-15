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    Президент России прибыл в Японию с официальным визитом

    После прилета он направился в резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл в Японию с официальным визитом.  Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, самолет российского лидера приземлился в аэропорту Ямагути-Убе.

    После прилета он  направился  в резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Нагато. Там должны пройти переговоры между лидерами стран.

    По данным японского телеканала NHK, встреча Путина и Абэ была задержана на два часа. Это произошло из-за того, что прибытие президента России отложили.

    Визит Путина продлится до 16 декабря. 

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