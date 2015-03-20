​Путин прибыл в Астану, где встретится с главами Белоруссии и Казахстана

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Астану, где встретится с главами Казахстана и Белоруссии Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества трех стран, евразийских интеграционных процессов с учетом влияния современных тенденций в мировой экономике», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Кремля, предполагается обмен мнениями по актуальным международным вопросам, прежде всего, ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что встреча Путина с Лукашенко и Назарбаевым состоится в Астане 20 марта.