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    ​Путин прибыл в Астану, где встретится с главами Белоруссии и Казахстана

    Встреча состоится в Астане сегодня

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Астану, где встретится с главами Казахстана и Белоруссии Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    «Стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества трех стран, евразийских интеграционных процессов с учетом влияния современных тенденций в мировой экономике», — говорится в сообщении.

    Кроме того, как отмечает пресс-служба Кремля, предполагается обмен мнениями по актуальным международным вопросам, прежде всего, ситуации на Украине.

    Ранее стало известно, что встреча Путина с Лукашенко и Назарбаевым состоится в Астане 20 марта.

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