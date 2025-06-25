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Путин не полетит в Бразилию на саммит БРИКС из-за ее позиции по МУС

Путин не полетит в Бразилию на саммит БРИКС из-за ее позиции по МУС Президент РФ Владимир Путин не полетит на саммит БРИКС в Бразилию, из-за угрозы ареста со стороны МУС.
Другие страны
25 июня 2025 г. 17:35
Путин не полетит в Бразилию на саммит БРИКС из-за ее позиции по МУС

Президент РФ Владимир Путин не полетит на саммит БРИКС в Бразилию, из-за угрозы ареста со стороны МУС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита. Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС - вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - заметил Ушаков.

Российскую сторону на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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