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    Путин назвал численность террористов ИГИЛ

    Примерное число террористов в рамках ИГИЛ 80 тысяч человек© Courtesy İmage

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Численность террористов группировки ИГИЛ

    составляет порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, включая Россию.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    "Примерное число террористов в рамках ИГИЛ 80 тысяч человек. 30 тысяч – это иностранные наемники из 80 стран мира, в том числе и из России", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

    Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

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