Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Лидеры обсудили ситуацию на глобальном рынке нефти и обменялись мнениями по прорабатываемой в рамках ОПЕК+ договоренности сократить добычу для стабилизации мировых цен на сырье.

Также президенты обсудили вопросы, касающиеся пандемии коронавируса, и оценили предпринимаемые Россией и США усилия по борьбе с распространением инфекции.