​Путин и Обама провели встречу в Нью-Йорке

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ На ланче после заседания Генеральной ассамблеи ООН президенты России и США сидели рядом и беседовали.

Как передает Report, впоследствии к ним присоединился генсек ООН Пан Ги Мун.

После объявления Обамой тоста, лидеры РФ и США выпили шампанского, чокнувшись бокалами.

Новость передает кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

На фотографии видно, что рядом с серьезным Обамой сидит повеселее президент Польши Анджей Дуда, который, поднимая бокал, смотрит на российского президента с улыбкой.