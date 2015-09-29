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    ​Путин и Обама провели встречу в Нью-Йорке

    Впоследствии к ним присоединился генсек ООН Пан Ги Мун

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ На ланче после заседания Генеральной ассамблеи ООН президенты России и США сидели рядом и беседовали.

    Как передает Report, впоследствии к ним присоединился генсек ООН Пан Ги Мун.

    После объявления Обамой тоста, лидеры РФ и США выпили шампанского, чокнувшись бокалами.

    Новость передает кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

    На фотографии видно, что рядом с серьезным Обамой сидит повеселее президент Польши Анджей Дуда, который, поднимая бокал, смотрит на российского президента с улыбкой.

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