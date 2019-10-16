Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны.

Как передает “Report”, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, лидеры двух стран продолжили обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике, в том числе на севере этой страны. Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства.

Президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. Глава Российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ.

"Уже сейчас террористы предпринимают попытки вырваться на свободу и проникнуть в соседние страны", добавили в Кремле.