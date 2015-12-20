Проправительственные войска в Йемене ведут бои поблизости от столицы

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Проправительственные войска в Йемене впервые вступили на территорию провинции Сана, где расположена столица страны, сообщает в воскресенье эмиратское издание The National.

Согласно изданию, подразделения йеменской армии и поддерживающее их ополчение начали наступление из провинции Мариб и сейчас находятся на расстоянии 40 километров от столицы. Боевые действия против повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) ведутся в гористой местности, на стороне правительства выступают также местные племена, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Прямо сейчас мы сражаемся в (провинции) Сане, чтобы закрепить успехи наших войск в Марибе и Эль-Джауфе, затем мы начнем продвигаться к столице", – заявил изданию командующий проправительственными войсками в провинциях Мариб и Эль-Бейда бригадный генерал Мурад Турейк.

На прошлой неделе сторонники президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади сумели захватить административный центр провинции Эль-Джауф город Эль-Хазм. Несмотря на перемирие, которое было объявлено накануне политических переговоров между сторонами конфликта в Швейцарии, боевые действия продолжают вестись во многих районах Йемена, включая провинции Эль-Джауф, Хадджа и Тааз.