Пропалестинские активисты совершили атаку на 20 отделений британского банка Barclays в Англии и Шотландии.

Как передает Report, об этом сообщило движение Palestine Action в соцсети "Х".

"Palestine Action и движение Shut the system атаковали 20 отделений Barclays в Англии и Шотландии. Требуем отказаться от торговли оружием и ископаемым топливом с Израилем", - говорится в публикации.

Активисты также поделились фотографиями на которых видно, что в филиалах разбиты стекла, распылена красная краска.