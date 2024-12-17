Промпроизводство в США в ноябре неожиданно снизилось

В США в ноябре объем промышленного производства уменьшился на 0,1% к октябрю.

В США в ноябре объем промышленного производства уменьшился на 0,1% к октябрю, сокращение отмечается третий месяц подряд.

Как передает Report, об этом сообщила Федеральная резервная система.

По данным Trading Economics, это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%,

Согласно отчету, производство в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце повысилось на 0,2% (при прогнозе в 0,5%) после падения на 0,7% в октябре. В том числе выпуск транспортных средств и запасных частей к ним увеличился на 3,5%.

В добывающей промышленности (включая производство нефти и газа) показатель упал на 0,9%, в транспортировке газа и электроэнергии - на 1,3%.

Использование производственных мощностей в США в ноябре снизилось до 76,8% по сравнению с пересмотренными 77% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 77,3% с изначально объявленного октябрьского уровня в 77,1%.

По данным ДРС, промпроизводство в США в ноябре снизилось на 0,9% в годовом выражении (после сокращения на 0,3% в предыдущий месяц). В том числе выпуск в обрабатывающей промышленности упал на 1%, в добывающей промышленности - на 1,3%.