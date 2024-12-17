О нас

Промпроизводство в США в ноябре неожиданно снизилось

Промпроизводство в США в ноябре неожиданно снизилось В США в ноябре объем промышленного производства уменьшился на 0,1% к октябрю.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 21:03

В США в ноябре объем промышленного производства уменьшился на 0,1% к октябрю, сокращение отмечается третий месяц подряд.

Как передает Report, об этом сообщила Федеральная резервная система.

По данным Trading Economics, это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%,

Согласно отчету, производство в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце повысилось на 0,2% (при прогнозе в 0,5%) после падения на 0,7% в октябре. В том числе выпуск транспортных средств и запасных частей к ним увеличился на 3,5%.

В добывающей промышленности (включая производство нефти и газа) показатель упал на 0,9%, в транспортировке газа и электроэнергии - на 1,3%.

Использование производственных мощностей в США в ноябре снизилось до 76,8% по сравнению с пересмотренными 77% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 77,3% с изначально объявленного октябрьского уровня в 77,1%.

По данным ДРС, промпроизводство в США в ноябре снизилось на 0,9% в годовом выражении (после сокращения на 0,3% в предыдущий месяц). В том числе выпуск в обрабатывающей промышленности упал на 1%, в добывающей промышленности - на 1,3%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi