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    Прокуратура в Германии запросила ордер на экстрадицию Пучдемона

    Накануне Карлес Пучдемон обжаловал решение Верховного суда Испании

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Прокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила ордер на экстрадицию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

    Напомним, что экс-глава каталонского Женералитата был арестован в марте по требованию испанского Верховного суда, обвинившего его в организации восстания и растрате госсредств. После задержания господина Пучдемона в Каталонии начались акции протеста.

    Накануне Карлес Пучдемон обжаловал решение Верховного суда Испании.

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