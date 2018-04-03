Прокуратура в Германии запросила ордер на экстрадицию Пучдемона

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Прокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила ордер на экстрадицию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Напомним, что экс-глава каталонского Женералитата был арестован в марте по требованию испанского Верховного суда, обвинившего его в организации восстания и растрате госсредств. После задержания господина Пучдемона в Каталонии начались акции протеста.

Накануне Карлес Пучдемон обжаловал решение Верховного суда Испании.